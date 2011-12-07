Власти РТ обеспечили безопасность студенту, которого перепутали с «казанским стрелком»

Республиканские власти обеспечили безопасность студенту, которого перепутали с устроившим стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназом Галявиевым. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Хочу сказать, что вчера поступала разноречивая информация. Вчера в течение вечера мы боролись совместно со СМИ с фейками, когда выдавалась информация о большом количестве пострадавших, о пропавших людях, о человеке, который вообще не совершал это преступление и он является студентом одного из учреждений Татарстана. Это была очень опасная ситуация и в какой-то момент безопасность этому человеку необходимо было обеспечить», — сказала Фазлеева.

Она акцентировала внимание на том, что вчерашний вечер ознаменовался большим количеством фейковой информации в сетях.

«Мы не скрываем цифры, которые к сожалению, на этом объекте есть, не скрываем цифры жертв, не скрываем цифры поступивших в больницы. Поэтому пытаемся максимально дать ту информацию, которая есть, но ряд информации является закрытой, в связи с необходимостью завершения работ следственного комитета», — заключила спикер.

Во время стрельбы в казанской гимназии № 175 ряд СМИ и соцсети распространили информацию другого молодого человека, в результате чего в его адрес начали поступать угрозы.