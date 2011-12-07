Госсовет РТ одобрил законопроект об ограничении для «наливаек» в жилых домах

Госсовет РТ одобрил в первом чтении законопроект об ограничении размещения рюмочных и небольших баров в жилых домах, сообщает «Комерсантъ».

Согласно законопроекту, заведения смогут продавать алкоголь только в случае, если их площадь не менее 50 кв. м.

Депутаты из Набережных Челнов требовали ввести дополнительные ограничения и увеличить разрешенную площадь до 150-200 кв. м., а в новых домах «вообще запретить размещать объекты общепита».

«Считаю, что размещение магазинов алкогольного профиля в жилых домах, пристроенных помещениях и на прилегающих территориях необходимо ограничить вплоть до полного запрета», — сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев Фариду Мухаметшину накануне заседания Госсовета.

Причиной такого обращения послужило увеличение числа жалоб на работу челнинских алкомаркетов от горожан.