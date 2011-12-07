Кондратьев: Наша республика вносит важный вклад в социально-экономическое и духовное развитие многонациональной России

Татарстан вносит важный вклад в развитие многонациональной России, заявил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев во время праздничного обращения к жителям республики.

«Наша республика вносит важный вклад в социально-экономическое и духовное развитие многонациональной России. В этом мы вновь убедились в дни, когда отмечалось столетие образования Татарской АССР», — сказал он.

Кондратьев также указал на символичность того, что в том году День России совпадает со процессом завершения подготовки голосования по поправкам в Конституцию РФ. И напомнил о голосованиях 17 марта 1991 года (за введения поста президента), референдуме 25 декабря 1993 года (о доверии президенту и парламенту) и о голосовании 12 декабря 1993 года (о принятии Конституции РФ).