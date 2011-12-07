Полицейские вычислили девушку, проехавшую на «Мерседесе» со скоростью 140 км/ч по центру Казани

Полицейские нашли девушку, превысившую скорость на дорогах Казани на 80 км/ч, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Госавтоинспекторы обратили внимание на видеоролик, опубликованный в социальных сетях. На кадрах видеозаписи девушка за рулем «Мерседеса» едет по улице Ершова со скоростью 140 км/ч, тем самым создавая угрозу для других участников дорожного движения.

Полицейским девушка объяснила, что ролик предназначался для узкого круга лиц, но, кто-то из близких друзей распространил видео по интернету.

На 19-летнюю девушку составлены три протокола, девушку могут лишить прав на полгода, штраф составит 11,5 тыс. рублей.