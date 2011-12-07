Путин поздравил президента РТ с Днем России

Владимир Путин поздравил Рустама Минниханова с Днем России. Президент России направил президенту Татарстана соответствующую телеграмму, сообщили в пресс-службе главы республики.

«Мы искренне гордимся своей Родиной, чтим ратные подвиги и трудовые свершения предков. Бережно храним их мудрые, отеческие заветы», — написал Путин, пожелав «успехов и всего самого доброго» Минниханову.

Напомним, День России отмечается с 1992 года со дня принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.