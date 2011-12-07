Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России

Уважаемые татарстанцы!

Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником – Днём России!

В новых исторических условиях, связанных с развитием полицентричности и нарастанием международной напряженности, Российская Федерация демонстрирует усиление своих позиций. Зримые перемены в экономике и социальной сфере, успешное преодоление вызовов, связанных с распространением коронавирусной инфекции, укрепление могущества страны обеспечивают авторитет Российской Федерации, являются предметом гордости и уверенности в завтрашнем дне.

Россия всегда была уникальным сообществом народов, культур, религий. Этот цивилизационный уклад делает нас более сильными и конкурентными, позволяет вести суверенную политику. Наша страна опирается на богатейшую историю, наполненную образцами самоотверженности и стойкости, победами и великими свершениями.

Славные примеры воинской доблести и трудового героизма в историю Великой Отечественной войны вписали жители республики. В Год памяти и славы мы отдаем дань памяти и приносим слова благодарности всем фронтовикам, ветеранам тыла, узникам фашистских лагерей, детям войны, каждый из которых внес свой вклад в общую победу.

В Год 100-летия образования Татарской АССР мы отмечаем славные вехи развития родной республики, её весомую роль в истории страны. В основе наших достижений труд многих поколений татарстанцев, поддержка федерального центра и нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Сегодня Республика Татарстан – передовой и экономически успешный регион, который последовательно поддерживает курс на улучшение жизни граждан, на строительство сильной России.

Новым импульсом для развития страны как социального государства, в котором главной ценностью и богатством выступает человек, призвано стать предстоящее общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации.

Дорогие друзья!

Желаю вам новых свершений в труде и творчестве, доброго здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия. С Днем России!

Президент Республики Татарстан Минниханов Р.Н.