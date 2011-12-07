Татарстаанские артисты присоединились к флешмобу Russian Dance

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Татарстанские артисты присоединились к флешмобу Russian Dance, приуроченному ко Дню России, сообщили в пресс-службе минмолодежи РТ.
Артисты публикуют в соцсетях видеоролики с исполнением русского народного танца под песню «Порушка» в исполнении Folkbeat и Oligarkh.
Так, в акции уже приняли участие шоу-балет Crystal, станцевавший на фоне Казанского Кремля.
Стать участником флешмоба может любой желающий, опубликовав ролик в социальых сетях под хештегами #Tavrida, #RussianDance, #ТанцуйРоссия, #МыВместе, #молодежьтатарстана и #времямолодых.
Самые зрелищные видеозаписи будут собраны в один ролик, который будет опубликован в соцсетях, также его покажут по федеральным каналам, уточнили в министерстве.
Организаторами флешмоба являются арт-кластер «Таврида» и команда Future Team.