Татарстаанские артисты присоединились к флешмобу Russian Dance

Татарстанские артисты присоединились к флешмобу Russian Dance, приуроченному ко Дню России, сообщили в пресс-службе минмолодежи РТ.

Артисты публикуют в соцсетях видеоролики с исполнением русского народного танца под песню «Порушка» в исполнении Folkbeat и Oligarkh.

Так, в акции уже приняли участие шоу-балет Crystal, станцевавший на фоне Казанского Кремля.

Стать участником флешмоба может любой желающий, опубликовав ролик в социальых сетях под хештегами #Tavrida, #RussianDance, #ТанцуйРоссия, #МыВместе, #молодежьтатарстана и #времямолодых.

Самые зрелищные видеозаписи будут собраны в один ролик, который будет опубликован в соцсетях, также его покажут по федеральным каналам, уточнили в министерстве.

Организаторами флешмоба являются арт-кластер «Таврида» и команда Future Team.