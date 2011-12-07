В Казани 12 июня пройдет праздничный концерт и танцевальный флешмоб

В Казани в День России будут работать сразу несколько праздничных площадок. Столица Татарстана присоединилась к акции арт-кластера «Таврида», сообщили в минмолодежи РТ.

Так, на бульваре ЖК «Арт-сити» пройдет праздничный концерт с участием молодых татарстанских артистов. Жители комплекса смогут посмотреть концерт из окон и балконов квартир.

Также в городе пройдет флешмоб #RussianDance, в рамках которого профессиональные танцовщики и хореографы запишут видео на фоне Казанского Кремля с исполнением русского-народного танца под песню Folkbeat, Oligarkh «Порушка». Видеозапись можно будет найти в социальных сетях под хештегами #Tavrida #RussianDance #ТанцуйРоссия #МыВместе.