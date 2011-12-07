В Нижнекамске более 3 тыс. семей получат бесплатные продуктовые наборы

В Нижнекамске более 3 тыс. семей получат продуктовые наборы в рамках третьего этапа акции «Ярдәм янәшә! Помощь рядом», сообщили в администрации района.

Продуктовые наборы включают в себя: крупы макароны, сахар, мука, подсолнечное масло, сладости и другое. Волонтеры доставляют продукты пожилым людям, малообеспеченным гражданам и предпринимателям, оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии.

Один продуктовый набор рассчитан на две недели. Нуждающиеся получают помощь два раза в месяц. Всего с начала акции в Нижнекамский район доставлено 9 432 продуктовых набора.

Напомним, акция «Ярдәм янәшә! Помощь рядом» инициирована Рустамом Миннихановым.