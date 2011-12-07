Валеева: Государство не отгораживается от сирот и призывает граждан не отгораживаться от них

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Поправки к Конституции РФ с социальной направленностью положительно скажутся на развитии семьи, считает председатель Общественной платы РТ Зиля Валеева, пишет ИА «Татар-информ».
«Социальный пакет поправок, он практически весь работает на поддержание семьи. И я думаю, что при принятии, поддержке и действии все поправки должны сказаться на благополучии семьи», — сказала Валеева.
Она также отметила, что данные поправки закрепят приоритет семейного воспитания в России, а обязанности родителей в отношении детей-сирот будет исполнять государство.
«Государство не отгораживается от проблем сирот, однако оно призывает своих граждан также не отгораживаться от них», — отметила Валеева.