Валеева: Государство не отгораживается от сирот и призывает граждан не отгораживаться от них

Поправки к Конституции РФ с социальной направленностью положительно скажутся на развитии семьи, считает председатель Общественной платы РТ Зиля Валеева, пишет ИА «Татар-информ».

«Социальный пакет поправок, он практически весь работает на поддержание семьи. И я думаю, что при принятии, поддержке и действии все поправки должны сказаться на благополучии семьи», — сказала Валеева.

Она также отметила, что данные поправки закрепят приоритет семейного воспитания в России, а обязанности родителей в отношении детей-сирот будет исполнять государство.

«Государство не отгораживается от проблем сирот, однако оно призывает своих граждан также не отгораживаться от них», — отметила Валеева.