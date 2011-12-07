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Минниханов поручил муниципалитеты усилить контроль за безопасностью татарстанцев на водных объектах

На прошлой неделе на водоемах Татарстана погибли 14 человек.

Рустам Минниханов поручил членам правительства республики и муниципалитетам усилить контроль за безопасностью татарстанцев на водных объектах, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Очень беспокоит количество погибающих на воде. Жара, никакого контроля нет. Люди расслабляются», — сказал Минниханов.

Подобная обеспокоенность появилась после заявления министра по делам гражданской обороны и ЧС РТ Рафиса Хабибуллина, который отметил, что на прошлой неделе зарегистрировано 14 случаев гибели на воде в республике. Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса, с приходом жары люди устремились к воде.

Минниханов, в свою очередь, отметил, что «люди будут отдыхать», поэтому задача властей принять меры для обеспечения безопасности татарстанцев. 

КВ
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