Минниханов поручил муниципалитеты усилить контроль за безопасностью татарстанцев на водных объектах

Рустам Минниханов поручил членам правительства республики и муниципалитетам усилить контроль за безопасностью татарстанцев на водных объектах, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Очень беспокоит количество погибающих на воде. Жара, никакого контроля нет. Люди расслабляются», — сказал Минниханов.

Подобная обеспокоенность появилась после заявления министра по делам гражданской обороны и ЧС РТ Рафиса Хабибуллина, который отметил, что на прошлой неделе зарегистрировано 14 случаев гибели на воде в республике. Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса, с приходом жары люди устремились к воде.

Минниханов, в свою очередь, отметил, что «люди будут отдыхать», поэтому задача властей принять меры для обеспечения безопасности татарстанцев.