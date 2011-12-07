На жителя Нижнекамска, избившего женщин в парке, завели новые уголовные дела

На жителя Нижнекамска, напавшего на нескольких женщин в городском парке, завели новые уголовные дела, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Так, новые дела заведены по статье «Причинение физических или психических страданий путем насильственных действий в отношении двух или более лиц, в отношении женщин, заведомо для виновного находящихся в состоянии беременности». Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Напомним, в начале июля в нижнекамском парке «Семья» 33-летний ранее судимый мужчина избил нескольких женщин, некоторые из них были беременными. Произошедшее зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.