Объявлены победители конкурса «100 лидеров - Татарстан будущего». Перспективных социально значимых проектов оказалось много, и жюри приняло решение увеличить количество команд-победителей конкурса с 5 до 7. Об этом объявила заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Елена Агеева.

Итак, в сфере сельское хозяйство лучшей признан проект команды «Фортуна». В сфере промышленности был отмечен проект команд «Атом» и «В2В Subscribe». В IT сфере оказалось тоже два победителя: «Интеллект» и «Команда #1». В номинации «спорт и здоровый образ жизни» победила команда «33%», в номинации «образование» – команда «Драйверы». Каждая команда-победитель получила сертификат на 100 тысяч рублей.

Напомним, конкурс «100 лидеров - Татарстан будущего» организован Союзом «Торгово-промышленная палата РТ» и приурочен к 100-летия со дня образования ТАССР.