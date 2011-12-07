Ухаживающие за нетрудоспособными татарстанцами могут получить компенсационные выплаты

Татарстанцы, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами, в праве претендовать на ежемесячные компенсационные выплаты. Об этом говорит пресс-служба отделения ПФР по РТ.

Сообщается, что размер такой выплаты составляет 1200 рублей. При этом не имеет значения, живет ли ухаживающий вместе с человеком, которому помогает или является ли он родственником.

Выплачиваться эта сумма будет вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному гражданину, за которым осуществляют уход. К их числу относятся: дети-инвалиды, инвалиды I группы и люди в возрасте от 80 лет.

Чтобы получить такую компенсацию, необходимо подать заявление на портале госуслуги и обратиться в местные отделения ПФР.