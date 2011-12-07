В Альметьевском районе РТ двое детей получили ожоги из-за поджога бензина

В Альметьевском районе Татарстана в одном из сел два мальчика получили термические ожоги в результате поджога масляно-бензиновой жидкости, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В 17.36 11 июля поступило сообщение по системе „112“ от матери одного из пострадавших детей о том, что в селе Васильевка Альметьевского района двое детей получили ожоги», — уточнили в ведомстве.

Как выяснил прибывший на место происшествия дознаватель госпожнадзора, в частной бане из канистры вылилась смесь бензина с маслом, дети подожгли ее, в результате чего получили термические ожоги.

На данный момент мальчик 14 лет (местный житель) с термическими ожогами 1,2 и 3 степени, 40%, рук и ног, а также мальчик 10 лет (находившийся в гостях) с термическими ожогами 1,2 и 3 степени, 40%, рук, ног и лица находятся в реанимации медсанчасти АО «Татнефть» в Альметьевске.