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В Лаишево на пляже «Камское море» штрафуют отдыхающих

Официально пляж закрыт до перехода республики на третий этап снятия ограничительных мер.

В Лаишево на пляже «Камское море» штрафуют отдыхающих, сообщает пресс-служба администрации района.

«Напоминаем вам, что официально пляж „Камское море“ закрыт. Согласно разъяснению Роспотребнадзора, места массового отдыха населения запрещено посещать до перехода на третий этап снятия ограничений», — уточняется в сообщении.

За соблюдением требований следят сотрудники МВД, ГУ МЧС и АТИ.

Напомним, в настоящее время Татарстан находится только на втором этапе снятия ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. 

КВ
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