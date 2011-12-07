В Лаишево на пляже «Камское море» штрафуют отдыхающих, сообщает пресс-служба администрации района.

«Напоминаем вам, что официально пляж „Камское море“ закрыт. Согласно разъяснению Роспотребнадзора, места массового отдыха населения запрещено посещать до перехода на третий этап снятия ограничений», — уточняется в сообщении.

За соблюдением требований следят сотрудники МВД, ГУ МЧС и АТИ.

Напомним, в настоящее время Татарстан находится только на втором этапе снятия ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса.