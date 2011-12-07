В Москве закончились испытания первой в мире вакцины от COVID-19

В Москве в Сеченовском университета закончили испытания первой в мире вакцины от коронавируса, сообщил ИА РИА «Новости» директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», — сказал он.

Первую группу добровольцев выпишут уже 15 июля, вторую — 20 июля. За ними будет продолжаться медицинское наблюдение.

Ученые ставили перед собой задачу доказать безопасность вакцины для человека. Первая группа добровольцев получила одну дозу вакцины, вторая — две. У всех в первые дни после прививки у испытуемых наблюдалась повышенная температура, других реакций не наблюдалось.

Долгое время добровольцы находились на изоляции, чтобы не опустить заражения коронавирусом.