В Татарстане выявили 33 новых случаев заболевания коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 33 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«За сутки выздоровели 4 человека», — уточнили в штабе.

Всего в республике с момента начала пандемии зарегистрировали 4 997 случаев заболевания COVID-19, 3 916 человек выздоровели, 15 — скончались.

В России количество заболевших коронавирусом увеличилось до 727 162 человек (+6 615), из них выздоровели — 501 061 (+3 615), скончались — 11 335 (+130).