В Набережных Челнах начали массовый отлов бродячих собак

Заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев сообщил, что после жалоб челнинцев в городе начался массовый отлов бродячих животных.

По его словам, только за прошедшую неделю в автограде было поймано более 30 собак. Их всех поместили во временный приют для стерилизации, после чего их обратно выпустят на волю.

Также жителями города были обнаружены дикие лисы. "Есть ситуация по набережной Табеева. Там завелись лисы, поступило соответствующее обращение от горожан. Были отловлены две лисы, сейчас они проходят карантин, впоследствии будут отпущены", - пояснил Зуев.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Казани заработала единая линия по приему заявок на отлов бездомных животных