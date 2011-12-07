Артек - вчера, сегодня и всегда!

Туда посылали не так, как в обычные пионерлагеря — по путевке с предприятия, где работали родители. Поездку в этот лагерь надо было заслужить хорошей учебой, активным участием в общественной жизни школы, победами в разных спортивных соревнованиях, олимпиадах или заметными результатами в уборке урожая.

Юля Негорошкова, ученица 7-го класса казанской школы № 43, не раз отдыхала на высоком берегу Волги в Ташевке, в пионерлагере от маминой работы. Мама работала начальником лаборатории на заводе синтетического каучука. Отец — ученый-агроном, трудился в учебном хозяйстве сельхозинститута. Известие о том, что дочь награждается за отличную учебу поездкой в Артек, было для Юлиной мамы неожиданным, она даже испугалась — в такую даль отправлять 14-летнюю дочку! Но на семейном совете решили: раз заслужила — пусть едет!

В 1954 году из Татарии в Артек поехали 10 человек с сопровождающими поездом через Москву. Через трое суток добрались до Симферополя.

— Ехали на два месяца, но вещей брать много не советовали, — рассказывает Юлия Алексеевна. — В Симферополе нам выдали униформу Артека: белая кофточка, почему-то ее называли «шведка», шорты, брюки длинные, пиджачок. А галстуки красные и панамы мы взяли с собой из дома.

— Чем занимались, какой был распорядок дня? — интересуюсь у бывшего артековца.

— Во-первых, мы учились. Были там два месяца — сентябрь и октябрь, мама зря волновалась, что я отстану от школьной программы. День начинался с пионерской линейки, подъема флага СССР, горниста, возвещавшего очередное утро. Мы салютовали флагу, и нам сообщали, чем мы сможем еще заниматься в течение дня: купание в море, соревнования по волейболу, баскетболу, экскурсии, походы. Мы поднимались к подножию горы Ай-Петри, ездили в Никитский ботанический сад недалеко от Ялты. Все сдружились за эти два месяца, потом я долго переписывалась с девочкой из Орла и своей землячкой из 3-й школы Валей Козловой.

Юлия Алексеевна отмечает, что для детей голодных послевоенных лет много значила вкусная и сытная еда. Может, поэтому пионерские смены в Артеке длились два месяца: страна старалась подкормить своих будущих ученых, инженеров, строителей. Изначально лагерь создавался как санаторный, чтобы поправить здоровье советских детей, переживших годы Гражданской войны и разрухи.

— Мы садились за стол, уставленный разными блюдами, которых не видели у себя дома, — полный обед из трех блюд. В свободное время писали письма домой. Письма шли долго, а в них — описание красот Крыма и своей яркой и насыщенной жизни. Я даже песню помню, какую мы пели на ежедневном вечернем костре, — говорит Юлия Алексеевна. И напевает:

«Поднятие флага, туман

Аю-Дага,

Тебя, наш любимый Артек,

И крымские зори, и Черное

море,

Мы вас не забудем вовек».

— В тот год, когда я вернулась в школу, нас объединили с мальчиками. До этого обучение было раздельным, — продолжает Юлия Алексеевна. — Я вернулась загоревшая, отдохнувшая и, наверное, поэтому получила сразу несколько записок с предложением дружбы.

Послушав Юлию Алексеевну, я вспомнила, что в нашей школе № 82 тоже был мальчик, побывавший в Артеке. По возвращении из лагеря он в актовом зале рассказывал нам, как проходило его лето в Артеке.

Интересно, что у моей знакомой, 82-летней Лии Ананьевой, в Артеке три года назад отдыхала внучка Анечка, тогда 13-летняя девочка. Она никогда не была пионеркой, не носила красный галстук, но ее небольшая насыщенная разными конкурсами и олимпиадами жизнь с завоеванными первыми местами дала ей право поехать к Черному морю, в знаменитый Артек.

И вот я уже в гостях у ученицы лицея № 5 Вахитовского района Анны Ананьевой. Известие о том, что дочка заслужила поездку в детский оздоровительный лагерь «Артек» в Крыму, для семьи стало приятной неожиданностью, и родители не стали сомневаться, ехать или нет. Аня имела на тот момент много грамот за победы в олимпиадах по математике и русскому языку. Она училась в музыкальной школе по классу гитары, занималась вокалом, пела в школьном хоре и за выступления и участие в различных конкурсах была награждена почетными грамотами и дипломами.

В 2017 году из Казани в Севастополь вылетел самолет с ребятами из Татарстана, направлявшимися в Артек. Многих из них, как и Аню, сопровождали родители. Дети были там с февраля по март, учились, тоже строились на утреннюю линейку, шагали с флагом в столовую. Одеты были по традиции в униформу лагеря, у каждого отряда своего цвета.

Задаю Ане вопрос:

— Ребята из каких государств отдыхали одновременно с вами?

(В 1954 году, по воспоминаниям Юлии Алексеевны, это были дети из Испании. Они и до войны были частыми гостями Артека, такими же оставались и в послевоенные годы. Жили в отдельных корпусах и пересекались с нашими пионерами только на очень больших мероприятиях.)

Аня же рассказала о детях из Германии и США, отметив, что частых встреч тоже не было:

— Они были старше нас.

Вспоминала экскурсии — ездили, например, в Севастополь, а на гору Аю-Даг подняться не получилось из-за непогоды. В конце марта в Крыму стало жарко, начали цвести персики и другие деревья — было очень красиво. В отряде были ребята, приехавшие из самых разных мест России: и с Севера, и из Москвы.

— Сейчас переписываюсь с одной девочкой, — рассказывает Аня.

Конкурсы, концерты — везде она принимала активное участие, играла на гитаре, читала свои стихи и пела песни на стихи любимых поэтов, к которым сама подбирала музыку.

А Юлия Негорошкова, с воспоминаний которой мы начали, с золотой медалью окончит школу. В ее студенческой жизни был поход на ялах до Волгограда. Молодой специалист, инженер-химик, она приедет по направлению института в город большой химии Салават, где начнется ее трудовая жизнь. Затем вернется в Казань, создаст семью, в которой появится сын. В ее биографии — работа на «Оргсинтезе» до выхода на пенсию. И снова незабываемые походы с друзьями юности в низовья Волги, жизнь в палаточном лагере все лето, порой целыми семьями. А у Ани Ананьевой все это еще впереди.

Но, несомненно, дни, проведенные в Артеке, останутся ярким воспоминанием на всю жизнь, как у всех побывавших в нем. Это место для активных, по-хорошему неспокойных ребят, которые не умеют скучать и готовы делать явью свою мечту.