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Для чего сельской школе нужен трактор?

Верхнеуслонского района РТ, на берегу великой реки Волги есть Матюшинская общеобразовательная средняя школа, одна из немногих в Татарстане с агротехническим профилем. Вот уже несколько лет в этой сельской малокомплектной школе помимо обычной учебной программы дают уроки фермерства.

Несмотря на инициативность и старания директора и всего коллектива общеобразовательного учреждения, каждый год по весне перед школой маячит угроза закрытия. Обучающихся - 36 человек, в этом году будет еще три первоклассника - маловато для полноценного финансирования. Но зато каков результат: выпускники в основном остаются работать на земле, лишь некоторые уезжают в город, а кто-то потом возвращается трудиться в свое же учебное заведение. 

Журналист «Казанских ведомостей» побывал здесь, чтобы понять, что поможет сохранить школу, где с малых лет растят будущих фермеров. 

С сельским уклоном

Свежий воздух, высокие волжские берега, просторы полей. Тут и отдохнуть за счастье, а уж учиться - так совсем рай. Зачем ехать в городские дали? Школа - типовое двухэтажное кирпичное здание в духе советского времени, рядом яблоневый сад. Охотно соглашаюсь на обед в школьной столовой: самой интересно.

- Вода у нас вкусная, со своей скважины, с глубины 100 метров. И картошка своя, выращена на школьном участке, смородиновое варенье из ягод со своих угодий, укроп прямо с грядки, - как будто отвечает на мой еще не заданный вопрос о незатейливых деревенских блюдах директор школы Ильдус Шарафеев. - Мы сами картошку сажаем. Один из сотрудников увлекся природным земледелием, и мы половину участка засеяли озимой рожью. Сажаем много чего. Хотим, чтобы дети все сами увидели, а то нынче некоторые и не знают, как хлеб растет.

- Как это? Сельские дети? - округляю от удивления глаза.

- А вы как думаете? Они сейчас ничем от городских не отличаются! Откуда они должны узнать, как, например, корову доить? Как из молока творог получается? У нас в деревне только двое всего скотину держат: наша выпускница и я с семьей. Вот все говорят о развитии фермерства. А кто эту любовь должен привить, основам научить? Кто замотивирует на земле работать? В простой школе вряд ли, - рассуждает Ильдус Анварович. - Да и как учить в городских условиях сельским премудростям? 

Ильдус Анварович уверен, что тот, кто в сельском хозяйстве успешен, и в жизни всегда место себе найдет. Сам он по совместительству и директор школы, и учитель основ агрономии и сельскохозяйственной техники. К слову, отец троих детей. Уже 31 год руководит учебным заведением, в строительстве здания которого сам принимал активное участие, начиная с выбора проекта. В 2004 году, чтобы устоять и развиваться, руководство разработало новое направление - школа молодого фермера. С тех пор и доказывают делом, насколько это интересно и необходимо республике. Говорит, что и сам, когда начал преподавать, пройдя курсы повышения квалификации по агробизнесу, много нового узнал. 

- Ну пойдемте покажу, как у нас тут все устроено! - предлагает директор. 

И мы направляемся к пришкольным просторам. 

Тренажеры есть, техники нет

Площадь учебно-опытного участка - 1,2 гектара. Почти половина школьного хозяйства отведена под всевозможные грядки - с капустой, картофелем. Есть теплицы с помидорами и перцем (своего урожая хватает на приготовление школьных обедов вплоть до декабря). Чуть подальше - та самая озимая рожь с пушистыми колосками, о которой говорил за обедом руководитель. На кустах смородины висят крупные гроздья ягод. Из них ежегодно варят варенье к чаю для всех школьных воспитанников. Есть яблоневый сад. Если урожайный год - хватает и на заготовки, а если мало, в сентябре ученики прямо с деревьев срывают спелые плоды. 

Рядом спортивный городок, здесь проводятся в хорошую погоду физкультурные занятия, проходит военная подготовка школьников призывного возраста. 

На учебно-демонстрационной площадке выставлено несколько единиц старенькой, но ухоженной сельской техники. О каждой детальке директор рассказывает увлеченно. Рассуждает, как было бы хорошо, если на их базе салоны сельхозтехники выставляли бы свои образцы для тест-драйва. Дети тогда смогут вживую изучать ее, а местные фермеры и дачники получат возможность испытать технику в деле, что-то и в аренду брать. Но пока приходится обходиться тем что есть. 

У школы есть тренажер по обучению езды на этом транспортном средстве - современный, выигранный по итогам участия во всероссийском гранте. «Это, конечно, хорошо, - замечает мой восторг от тренажера Ильдус Анварович, - но настоящего-то рабочего трактора у нас нет!»

А детям так хочется учиться на современной технике. В идеале кроме трактора нужен погрузчик, а еще прицеп, культиватор, сеялка. 

Мечта руководителя - создание машинно-тракторной станции на базе школы. По опыту некоторых республик это возможно организовать в форме государственно-частного партнерства. По словам Ильдуса Анваровича, тут тройная выгода. В период летних каникул он и его сотрудники могли бы работать на технике - раз. Тем более что вокруг гектаров 300 необработанных полей, а фермерам в ближних населенных пунктах всегда нужна техника. Во-вторых, это как-никак укрепление материально-технической базы школы, дети смогут на современной технике учиться работать. В-третьих, чем не выставочная площадка для такой техники? 

Еще Ильдус Анварович мечтает о ремонте помещения бывшей котельной, где он хочет развернуть мастерскую. Говорит, сами бы могли получить лицензию и осуществлять мелкий срочный ремонт транспорта. На все эти необходимости в бюджете средств не находится. 

- Я понимаю, что у нас не так много учащихся, поэтому найти средства на финансирование в бюджете сложно, но мне кажется, в судьбе таких школ могут сельхозпредприятия участвовать. Им ведь тоже нужны специалисты. Мы, например, обучаем и выдаем удостоверения тракториста категории В, С и А1, планируем готовить пчеловодов, сварщиков, зоотехников. Разве плохо, если после 11-го класса ребенок выйдет с готовыми навыками и желанием работать в сельском хозяйстве?! 

Учебные скрепы 

Летом в здании школы тишина, можно разглядеть каждый уголок. Вот и я разглядываю с интересом. Деревянные еще с советских времен оконные рамы, двери, полы - скромная, но уютная, почти домашняя обстановка. Недлинные, но просторные коридоры. Столовая, 13 кабинетов, школьный спортзал, мастерская для мальчиков и кабинет домоводства для девочек. Две комнаты отданы под интернат на 14 учащихся - спальные комнаты на несколько мест. Все это оборудовалось на протяжении нескольких лет, почти все своими силами. 

Отдельная гордость - этнографический музей, расположенный в небольшом кабинете: тут и старинный самовар, и приспособления для стирки, и коромысло, и веялка для просеивания зерна, экспонаты военного времени - гармонь и гимнастерка. Есть что посмотреть. А на видном месте красуется добытый директором Ильдусом Шарафеевым в архиве документ 1890 года об основании здесь, на территории деревни Матюшино, школы в октябре 1887-го. То есть 133 года назад. Тогда все начиналось с двух деревянных зданий, в 1993-м построено нынешнее. 

С тех пор школа успела получить агротехнологический профиль. Она единственная в республике состоит в Ассоциации агрошкол России. Имеет множество грамот и благодарностей от руководства Татарстана и Российской Федерации. В 2017 году стала лучшей школой Татарстана. За время работы подобрался верный своему делу коллектив. О школе знают даже за рубежом. Несколько лет назад сюда по обмену на 10 дней приезжала группа американских школьников - осваивали азы фермерского дела. Научились доить коров, боронить землю. Один из подростков настолько был впечатлен школой и освоенными навыками, что пообещал вернуться, когда станет президентом Америки.

Однако даже эти достижения и события не дают Матюшинской средней школе уверенности в дальнейшем развитии: для таких заведений, к сожалению, пока не разработано программ. Но здесь стараются сохранять оптимизм: планов много, педагоги, дети и родители верят, что такую школу всегда поддержат и среди сельхозпредприятий найдутся те, что решат взять шефство над ней - помогут с покупкой трактора, обустройством технической станции. Ведь республике нужны фермеры и труженики села. 

Комментарий

 Ангелина АХМАДЕЕВА, член рабочей группы комиссии по развитию АПК и сельских территорий Общественной палаты РФ:

- Так сложилось, что уже около двух лет вместе с единомышленниками и профессионалами мы работаем над проектом гимназии в сельской местности. В ходе работы изучались разные модели образования, современные подходы и проблемы. Благодаря этому, а также поддержке коллег и профессионалов в сфере образования наш проект развивается и готовится к осуществлению.

Нам стала близка модель агрошколы: это когда наряду с получением общего образования изучаются и специальные агротехнологические предметы. Актуальность агрошкол обусловлена тем, что подрастающее поколение мало или совершенно не приспособлено к труду. Воспитательная идея модели заключается в формировании качеств рачительного хозяина своей земли, прививании любви и уважения к труду как базовой ценности. Актуально и развитие агропромышленного комплекса в целом, а без грамотных специалистов это будет сложно. Трехступенчатая система агрообразования (агрошкола - аграрный техникум или институт - АПК) идеально решает многие задачи.

Так, в Татарстане недалеко от Казани есть удивительная агрошкола. И для изучения ее опыта я встретилась с директором Ильдусом Анваровичем Шарафеевым и его коллективом. С первых минут знакомства было ощущение, что тебя давно тут ждали и знают. Ильдус Анварович - удивительная личность. Одно то, что он часто сам забирает детей на школьном автобусе из ближайших сел, значит очень много. Он живет школой и ее атмосферой, заботой о детях, их проблемами. Желание дать своим ученикам все самое лучшее, новое, передовое заставляет весь педагогический состав участвовать в грантах, конкурсах, чтобы осуществлять задуманные школьные проекты. Финансирование школы базовое, а стремлений и идей много. Коллектив - это бывшие ученики школы, готовые работать круглосуточно на благо своих воспитанников.

На наш взгляд, малокомплектность школы в современном мире - в большей степени преимущество: это индивидуальный подход к каждому ученику, всестороннее и гармоничное развитие ребенка. Большие школы не справляются с потоком детей, не могут удовлетворить запросы учеников и родителей. Поэтому многие вынуждены прибегать к репетиторам и дополнительным занятиям. Воспитательная составляющая образования в больших школах совсем теряет свою роль и функцию. Поэтому сельские школы - оазисы истинных педагогических и воспитательных ресурсов. И они крайне важны в общей системе образования России. 

КВ
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