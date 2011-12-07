Ирек Мухаметшин сообщил о расширении расходов казанского бюджета в 2020 году

Во время 41-й сессии Казгордумы третьего созыва начальник Финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин сообщил о расширении расходов казанского бюджета на 2020 год.

Он рассказал, что более 18 млн рублей пойдут на развитие культуры, ремонт и содержание зданий. Еще на 10,8 млн рублей увеличатся расходы города на реализацию программы развития культуры за счет возврата неиспользованных остатков автономных и бюджетных учреждений.

С учетом корректировки доходы городского бюджета на год составят более 25 млрд рублей, а расходы — порядка 26 млрд рублей. Дефицит составит 918,2 млн рублей. Его планируют покрывать остатками городского бюджета на начало года.