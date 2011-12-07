«Кодовое слово» поможет получить персональную информацию в Пенсионном фонде по телефону

Для получения полной информации о состоянии своего пенсионного дела и консультации специалиста Пенсионного фонда, достаточно позвонить по номеру телефона контакт-центра Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ 279-27-27, используя «Кодовое слово».

Как сообщает пресс-служба ОПФР по РТ, кодовое слово необходимо для того, чтобы идентифицировать позвонившего человека. По действующим нормам законодательства специалисты Пенсионного фонда не могут разглашать личные сведения о гражданине. А кодовое слово подтвердит личность звонившего и даст ему возможность получить удаленную консультацию по пенсионным вопросам, которые содержат персональные данные.

Свое кодовое слово можно получить на официальном сайте Пенсионного фонда РФ. Для этого в Личном кабинете гражданина во вкладка «Профиль пользователя» надо просто указать «кодовое слово», которое гражданин выбирает самостоятельно. Это слово будет известно только ему.

«Позвонив по телефону 279-27-27 и назвав свое кодовое слово, можно получить всю необходимую информацию.