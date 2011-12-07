Минниханов: Мы могли бы тоже организовать не дистанционное, а нормальное обучение

У Татарстана были все возможности организовать нормальный учебный процесс в период пандемии. Об этом заявил президент РТ Рустам Минниханов во время встречи с доверенными лицами в КЦ «Сайдаш».

«С ЕГЭ детей мучили, зачем было месяц их заставлять ждать? Это же дети, надо было ЕГЭ проводить. И <…> мы могли бы тоже организовать не дистанционное, а нормальное обучение. Для этого у нас все возможности были. Они пришли и спокойно бы сдали ЕГЭ, все меры предосторожности мы могли бы учесть. Мы будем свою точку зрения отстаивать. Понятно, что это было общее явление, государственное», — сказал глава республики.

Минниханов также отметил важность коллективного образования для детей, а дистанционный формат обучения можно использовать для привлечения лучших педагогов.