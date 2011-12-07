На пожертвования прихожан в Набережных Челнах построят новый храм

В Набережных Челнах приступили к строительству нового храма в честь святителя Тихона, патриарха московского и всея Руси. Об этом пишут «Челнинские известия».

На данный момент на территории храма, расположенного в поселке Сидоровка, взводиться забор протяженностью 200 метров. Обветшавшую часть ограды приходского комплекса уже заменили.

По словам настоятеля Тихоновского прихода иерей Дионисия Васильева, строительство ведется исключительно на пожертвования прихожан и средства прихода. Начать работы должны были еще в апреле, но связи с пандемией новой коронавирусной инфекции возведение храма пришлось отложить.