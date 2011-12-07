Прокуратура Нижнекамска проведет проверку по факту нахождения 4-летнего мальчика кустах

Прокуратура Нижнекамска проведет проверку по факту нахождения 4-летнего мальчика в кустах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел 10 августа ночью на улице Нижнекамска. Тогда в кустах прохожие обнаружили сидевшего 4-летнего мальчика без сопровождения взрослых. Как выяснилось позже, ребенок сбежал из квартиры, пока его бабушка спала.

Теперь по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова надзорное ведомство проверит жилищно-бытовые условия семьи, уровень жизни и здоровье мальчика, наличие необходимых условий для его полноценного развития, а также соблюдение родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию ребенка. Кроме того, будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.