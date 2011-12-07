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Прокуратура РТ выяснит обстоятельства, при которых казанец провалился в открытый люк

31-летний житель Казань получил травмы голени, живота, грудной клетки и плеча.

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил о проведении проверки по факту падения казанца в открытый люк. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Выяснить обстоятельства произошедшего прокуратура республики решила после попадания информации в СМИ. Тогда стало известно, что после вечерней прогулки и перехода по подземному пешеходному переходу на пересечении улиц Танковая и Зорге 31-летний житель Казань получил травмы голени, живота, грудной клетки и плеча. Как оказалось, на входе в него люк был открыт.

Теперь по факту незакрытой ливневки надзорное ведомство проведёт проверку и даст оценку работе коммунальных служб, ответственных за данный участок.

КВ
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