Российский дизайнер создал логотип для Казани, потенциально рассматривая его как туристический бренд. Работу он выложил в своем аккаунте в социальных сетях.

Известно, что на разработку черно-белой буквы «К» у дизайнера ушло 43 дня. В некоторых источниках сказано, что подобный формат относится к категории «Экспресс-дизайн», а ее условия предполагают оплату клиентом в размере 100 000 рублей без права внесения коррективов в предложенный вариант.

Однако, как сообщает «ТНВ», мэрия Казани заявила, что подобного заказа не было и логотип города уже существует. Его презентовали как туристический бренд еще в мае 2019 года.

Но несмотря на это, студия дизайнера предлагает различные вариации интеграции своего логотипа для столицы республики. Например, нанесение его как орнамент на баннерах, футлярах для телефонов или вовсе использование его как водяной знак. А чтобы привлечь внимание еще больше, дизайнер выложил пост, подписав его стихами о Казани и о ее национальных изюминках.