С осени работникам всех организаций при входе на работу будут измерять температуру

О выходе нового постановления главного санитарного врача РФ сообщила вчера во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ» Любовь Авдонина, заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ. Оно касается мер профилактики гриппа и ОРВИ на предстоящий сезон 2020-2021 года и, как пояснила эксперт, является обязательным к исполнению.

Отдельный пункт обращен к руководителям предприятий и организаций, которым предстоит обеспечить контроль температуры тела с применением любого вида бесконтактного термометра. Разумеется, сотрудники с повышенной температурой или недомоганием должны быть отстранены от работы до полного выздоровления.

«Поэтому уже сейчас рекомендуем подготовиться к предстоящему осеннему сезону и запастись достаточным количеством термометров, а также средств индивидуальной защиты – масок, респираторов, перчаток, чтобы впоследствии избежать ажиотажа, - акцентировала внимание Любовь Геннадьевна.

Еще работодателям предлагается продумать меры, которые помогут избежать переохлаждения тех работников, которые трудятся на открытом воздухе, и обеспечить иммунизацию коллективов против гриппа. В этом году запланировано охватить противогриппозной иммунопрофилактикой 60% татарстанцев, то есть около 2 млн.300 тысяч человек. В прошлом году этот показатель был на уровне 45%.