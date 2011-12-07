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Самозанятые Казани празднуют победу

33 из 55 заявок от самозанятых победили во втором этапе городского конкурса грантовой поддержки, организованного по поручению мэра Казани Ильсура Метшина. 70% тех, кто получит гранты, планируют потратить средства на закупку оборудования, остальные - на образование и саморазвитие.

Городской конкурс на получение грантовой поддержки проводился в два этапа. Первый стартовал 4 июня, второй - 11 июня. В рамках двух этапов была запланирована выдача 100 грантов. 

Принять участие в конкурсе могли предприниматели с казанской пропиской, зарегистрированные в качестве самозанятых не менее трех месяцев и уплатившие налог на профессиональный доход не менее 5 тыс. руб. Также они не должны быть индивидуальными предпринимателями, банкротами и иметь налоговую задолженность. 

По итогам первого этапа конкурса победителями стали 46 самозанятых, которые уже получили грантовые средства на свои счета и начали направлять их на достижение своих целей. До 1 декабря они должны будут отчитаться о целевом характере полученного гранта и подтвердить свою деятельность.

На втором этапе конкурса всем условиям и требованиям соответствовали 55 заявок. Победителями стали 33 конкурсанта. Максимальный размер грантовой поддержки - 100 тыс. руб.

Общий объем грантовой поддержки в рамках второго этапа составит более 3 млн руб. Суммарный объем грантов в рамках двух этапов - почти 7,7 млн руб. При этом 79 победителей конкурса уплатили в бюджет налог на общую сумму более 3 млн руб. 

На 30 июля 2020 года в Казани зарегистрировано свыше 24 тыс. самозанятых. За последнее полугодие на новый налоговый режим перешли почти 6,5 тыс. горожан. Они представлены в различных отраслях экономики. Почти половина всех заявок на грантовую поддержку приходится на сферу услуг (репетиторы, бухгалтеры, бизнес-тренеры, маркетологи) и техническую сферу (инженеры-экологи, геодезисты, архитекторы, специалисты по ремонту спецтехники, озонаторы).

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