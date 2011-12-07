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Татарстанцев приглашают принять участие в конкурсе «Малая Родина»

Участники конкурса должны будут написать информационный материал об истории родного края через судьбу местного жителя.

Жителей Татарстана приглашают принять участие в конкурсе информационных материалов «Малая Родина», сообщают организаторы.

«Издательский дом „Комсомольская правда“ совместно с ООО „Моя округа“ проводит общероссийский конкурс краеведческих информационных материалов „Малая Родина“, главная задача которого — повысить интерес молодежи к культуре и традициям своей малой Родины», — уточняется в сообщении.

Участникам нужно будет написать и прислать материал об истории своего родного края через судьбу местного жителя. Задача автора должна состоять в том, чтобы через историю человека и его любовь к местности раскрыть привлекательность территории для молодежи и туристов.

Желающие принять участие в конкурсе могут подать заявку на сайте хранителиродины.рф до 31 августа. Итоги будут подведены 14 сентября. 

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