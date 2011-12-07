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ЦИК РТ провела жеребьевку бесплатной печатной площади между баллотируемыми кандидатами

Агитационный период в средствах массовой информации начнется с 15 августа.

ЦИК Татарстана провела жеребьевку бесплатной печатной площади между баллотируемыми кандидатами, зарегистрированными на дополнительных выборах депутата в Госдуму РФ по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу № 28.

На мероприятии, которое проходило сегодня в КЦ «Московский», участвовали представители редакций государственных периодических печатных изданий. По словам председателя республиканского Центризбиркома, бесплатную печатную площадь будут предоставлять 18 периодических печатных изданий, а агитационный период в средствах массовой информации начнется с 15 августа.

Выборы депутата состоятся 11, 12 и 13 сентября. 

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