ЦИК РТ провела жеребьевку бесплатной печатной площади между баллотируемыми кандидатами

ЦИК Татарстана провела жеребьевку бесплатной печатной площади между баллотируемыми кандидатами, зарегистрированными на дополнительных выборах депутата в Госдуму РФ по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу № 28.

На мероприятии, которое проходило сегодня в КЦ «Московский», участвовали представители редакций государственных периодических печатных изданий. По словам председателя республиканского Центризбиркома, бесплатную печатную площадь будут предоставлять 18 периодических печатных изданий, а агитационный период в средствах массовой информации начнется с 15 августа.

Выборы депутата состоятся 11, 12 и 13 сентября.