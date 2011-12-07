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В Челнах могут запретить продажу алкоголя в помещениях жилых домов

С такой инициативой обратился в Госсовет РТ мэр города Наиль Магдеев.

Замруководителя исполкома Наталия Кропотова прокомментировала инициативу мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева о закрытии магазинов с площадью менее 100 кв. м, торгующих алкоголем в многоквартирных домах на территории города.

По мнению Кропотовой, принятие документа с новыми условиями не изменит ситуацию в Челнах. Поскольку уже существует документ, предполагающий ограничить размеры объектов общепита 50 метрами. Она отметила, что в лучшем случае нововведение затронет деятельность всего 11 «наливаек».

В ответ на ее слова Магдеев ответил, что с таким решением он не согласен, и необходимо закрыть такие места продажи алкоголя, аргументируя это преступлениями, совершенными под его действием. 

КВ
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