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В Челнах жители нового микрорайона жалуются на стаи бродячих собак

Проблема с бродячими животными решается второй год.

В Набережных Челнах жители нового 63 микрорайона на окраине города жалуются на стаи бродячих собак, сообщают «Челнинские известия».

«В 2019 году началась проблема с бродячими собаками. Сколько мы не обращались в „Народный контроль“, мэрию, результата нет. Животные потрошат мусорки, разбрасывают отходы. Девочку покусали. Я и сам пару раз попадал в ситуацию, когда поздно возвращался домой, стая лежала возле подъезда, и было невозможно попасть в дом», — цитирует издание местного жителя.

В отделе ЖКХ «Челнинским известиям» сообщили, что жалобы на бродячих собак ежедневно поступают от жителей 63, 64, 65 и 52 комплексов. На основе этих заявок оформляется заказ в МУП «Горкоммунхоз», занимающееся отловом бездомных животных.

КВ
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