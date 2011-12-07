В Челнах жители нового микрорайона жалуются на стаи бродячих собак

В Набережных Челнах жители нового 63 микрорайона на окраине города жалуются на стаи бродячих собак, сообщают «Челнинские известия».

«В 2019 году началась проблема с бродячими собаками. Сколько мы не обращались в „Народный контроль“, мэрию, результата нет. Животные потрошат мусорки, разбрасывают отходы. Девочку покусали. Я и сам пару раз попадал в ситуацию, когда поздно возвращался домой, стая лежала возле подъезда, и было невозможно попасть в дом», — цитирует издание местного жителя.

В отделе ЖКХ «Челнинским известиям» сообщили, что жалобы на бродячих собак ежедневно поступают от жителей 63, 64, 65 и 52 комплексов. На основе этих заявок оформляется заказ в МУП «Горкоммунхоз», занимающееся отловом бездомных животных.