В девяти районах Татарстана появятся площадки для сдачи комплекса ГТО

В РТ продолжается строительство спортивных объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Демография».

Так, в ПГТ Васильево Зеленодольского района республики появится универсальный спортзал, в Казани и Челнах два открытых физкультурно-оздоровительных комплекса, а также в последнем построят крытую ледовую арену. Там же уже завершили работы по возведению плавательный бассейн «Юбилейный».

Кроме того, на данный момент проходят работы по смене легкоатлетических дорожек на казанском стадионе «Тасма» и футбольных полей в Аксубаево и в Альметьевске.

Также оборудуют площадки для сдачи физкультурно-спортивного комплекса ГТО в девяти районах Татарстана.