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В гостях у «КВ» побывал писатель Сергей Грачев

Сегодня в гостях у читательского клуба «Казанских ведомостей» побывал писатель Сергей Грачев, автор более 20 книг, среди которых: «Медвежий баян», «Истории нашего времени», «Правило капитана Шамаева» и другие.

Сергей Анатольевич Грачев родился в 1961 году в городе Подольске, где и проживает на сегодняшний день. Выпускник московского Литературного института имени А.М. Горького. Помимо писательской деятельности, Сергей Анатольевич является главным редактором издательства «Информация» и редактором-составителем «Подольского альманаха. Кроме того, он ведет молодежное Литобъединение «Имение».

Сергей Грачев пишет художественную прозу как для детей, так и для взрослых, также является автором биографических и краеведческих произведений.

В этом году он стал лауреатом Большого дистанционного литературно-общественного конкурса «Преодоление» МГО Союза писателей России в номинации «Гранатовый браслет».

Подробности читайте в ближайших выпусках «КВ».

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