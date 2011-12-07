В гостях у «КВ» побывал писатель Сергей Грачев

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Сергей Анатольевич Грачев родился в 1961 году в городе Подольске, где и проживает на сегодняшний день. Выпускник московского Литературного института имени А.М. Горького. Помимо писательской деятельности, Сергей Анатольевич является главным редактором издательства «Информация» и редактором-составителем «Подольского альманаха. Кроме того, он ведет молодежное Литобъединение «Имение».
Сергей Грачев пишет художественную прозу как для детей, так и для взрослых, также является автором биографических и краеведческих произведений.
В этом году он стал лауреатом Большого дистанционного литературно-общественного конкурса «Преодоление» МГО Союза писателей России в номинации «Гранатовый браслет».
Подробности читайте в ближайших выпусках «КВ».