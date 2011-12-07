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Авдонина: Прирост за последние сутки составил 25 новых случаев COVID-19

За вчерашний день в казанском аэропорту прошли тестирование 738 человек.

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила о количестве татарстанцев, заразившихся за последние сутки.

По ее словам, прирост за последние сутки составил 25 новых случаев коронавирусной инфекции, что по состоянию на 12 сентября текущего года составляет 6 812 случаев. 

Авдонина также рассказала, что за весь период проведения исследований в республике сделали 656 627 тестов. Вчера в казанском аэропорту прошли тестирование 738 прибывших человек.

КВ
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