Bugatti Veyron и советская классика: в Казани презентовали выставку автомобилей Ak Bars Retro Cars

Увидеть своими глазами итальянский мотороллер Vespa и советский ИЖ

Начали обход с зоны ожидания, где гостей встречает мотороллер с мерчем, далее посетители попадают на стойку регистрации с администраторами и кассирами. Вход стоит 350 рублей. Билет с экскурсией для детей, студентов и пенсионеров — 450 рублей, для взрослых — 750. Для детей до 7 лет, ветеранов ВОВ и людей с ограниченными возможностями — вход бесплатный.

Билеты можно приобрести за наличные, картой, а также «по лицу» благодаря технологии Face2: если гости являются сотрудниками или клиентами «Ак Барс Банка» оплата снимается автоматически.

Далее вы попадаете в зал мотоциклов, где представлено 13 моделей. Для каждой зоны представлен интерактив. в этой — возле мотоциклов находится сенсорный экран, с его помощью можно узнать подробную информацию о любой интересующей модели. Там описана марка, год, представлены фото, а также интересные факты о мотоцикле.

В зале собраны не только российские мотоциклы, но и иностранные. Например, можно выделить итальянский мотороллер Vespa — родоначальник европейской конструкторской школы мотороллеров и первый успешный скутер в мире. Первая серийная модель легендарного мотоцикла вышла в 1946 году и производится до сих пор. Помимо него есть линейка и отечественных мотоциклов, так на выставке представлены мотоциклы марки ИЖ.

«Сюда подходят как взрослые, так и дети, выбирают раздел и модели, которые их интересуют. Все желающие могут подойти и осмотреть мотоциклы, но трогать их нельзя. Все экспонаты на ходу», — рассказал директор выставочного комплекса Ak Bars Retro Cars Эмиль Хайрутдинов.

Оценить Shelby Cobra и Bugatti Veyron

Далее гости попадают в зону иностранных автомобилей — одну из «жемчужин» салона. Это зал притягивает наибольшее количество посетителей. Здесь представлен автомобиль Excalibur Phaeton одного из старейших американских концернов, Но больше всего гостей заинтересует легендарный автомобиль Bugatti Veyron Grand Sport.

Хайрутдинов отметил, что таких автомобилей в мире не так много — всего выпущено 150 экземпляров. Премьера этой марки прошла в августе 2008 года на автомобильной выставке в США.

В этом зале также находится и Shelby Cobra 427 — британский спортивный автомобиль 1966 года, выпускавшийся фирмой AC Cars. Помимо этого, гости увидят Maybach 2012 года.

Раскрасить советский автомобиль

В зале с отечественными марками также есть интерактивная энциклопедия советского автопрома, здесь можно узнать историю представленного авто, посмотреть архивные фото и видео.

В этой зоне представлены такие знаменитые машины, как «Москвич» 412 и ГАЗ 13 «Чайка». Автомобили последней марки использовались в качестве персонального транспорта высшей номенклатуры — преимущественно министров, первых секретарей обкомов. Были подарены Валентине Терешковой, Фиделю Кастро и Георгию Жукову. Никогда не были товаром народного потребления и даже не имели установленной розничной цены.

Здесь можно при помощи новой технологии «маппинг» перекрасить автомобиль ГАЗ-М21 и добавить понравившуюся наклейку. Эта необычная технология нравится не только детям, но и взрослым.

Из современных отечественных авто в этом зале — представительский седан Aurus Senat S600.

Прокатиться за рулем Citroen

Посетители выставки могут прокатиться на гоночном симуляторе Citroen и грузовике «КАМАЗ-мастер». Современные цифровые технологии дополняют выставку, делая её интересной для посетителей любого возраста.

За рулем гоночного автомобиля можно почувствовать себя настоящим пилотом ралли. Программа позволяет выбрать трассы в зависимости от уровня сложности.

Посетители могут ознакомиться и с легендарным гоночным КАМАЗом. Также современные технологии позволят окунуться в мир грузовиков и заглянуть в гараж чемпионов благодаря виртуальной реальности.

Во время экскурсии гости выставки смогут посетить зал с трофеями знаменитой татарстанской команды «Тимерхан», куда входят лучшие гонщики республики. Здесь можно увидеть не только кубки, но и медали. А также ознакомиться с историей татарстанского автоспорта. В этом же зале можно подробно изучить детали автомобиля на интерактивном экране.

Кафе, коворкинг, зона для мероприятий

В новом комплексе можно не только полюбоваться автомобилями и погрузиться в их историю, но и полезно провести свое время. В отдельной зоне на втором этаже расположились кафе и коворкинг, а также кинозал, в котором можно проводить различные мероприятия и презентации. Как уточнил Эмиль Хайрутдинов, кинозал уже начинают бронировать.

Помимо этого, здесь можно испытать виртуальные шлемы, которые позволят почувствовать себя за рулем гоночного суперкара в формате 360 градусов или другие VR-игры на любой вкус для детей и взрослых.

Отдельно можно отметить и большую открытую террасу, которая может вместить в себя большое количество гостей.

«Мы хотим, чтобы сюда приезжали туристы»

По словам Эмиля Хайрутдинова, все автомобили были предоставлены в уже отреставрированном виде, и все они исправны. На машинах выезжают практически ежедневно и за ними следят обученные механики.

«Мы знаем, что у людей есть спрос на такие выставки, мы поездили по стране, посмотрели, какие музеи есть в других городах и вышли с предложением создать такой выставочный комплекс в Казани. С этой инициативой нас поддержали. Мы хотим, чтобы сюда приезжали туристы, потому что видим спрос на такие выставки», — отмечает Эмиль Хайрутдинов.