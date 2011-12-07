Дамир Фаттахов снялся в прощальном ролике перед уходом с должности министра по делам молодежи РТ. Видео он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Спасибо вам, ребята. Хочу пожелать вам верить в себя, дерзать и ничего не бояться. Все получится. Вы же помните: «… у нас нет слова «назад», если что, мы разворачиваемся и снова #АЛГА!» — написал в посте с видео Фаттахов.

Видео смонтировано из кадров с проделанной работой Фаттахова на этой должности и моментов роликов с молодежных мероприятий РТ.

Напомним, что сейчас Дамир Фаттахов назначен замруководителя Федерального агентства по делам молодежи. Должность министра по делам молодежи РТ занял Тимур Сулейманов.