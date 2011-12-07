Гигантские песчаные чудовища, акушерки и влюбленные подростки: подборка экранизированных книг

Дженнифер Уорф — «Вызовите акушерку»

Это биография молодой девушки, которая в 1950-х становится акушеркой при монастыре Ноннатус в беднейшем районе Лондона — Ист-Энде. Дженни живет с монахинями, ездит к пациенткам на велосипеде, принимает роды на дому и рассказывает истории простых лондонских работяг с их радостями и трагедиями.

Прочитав книгу, можно посмотреть сериал, снятый по книге. Он стартовал еще в 2012-м и идет до сих пор. Рейтинг на Кинопоиске — 8.3.

Салли Руни — «Нормальные люди»

Одноклассники Коннел и Марианна почти не общаются в школе. Ещё бы: Марианна — состоятельная, но тихая одиночка, а Коннелл — душа компании и звезда футбольной команды из бедной семьи. Однако за пределами школы они тайком встречаются, опасаясь мнения окружающих. Вернее то сходятся, то расстаются — как и все «нормальные люди».

Откровенную историю о любви экранизировали в прошлом году. В 12-серийном сериале много крупных планов, диалогов и постельных сцен. Рейтинг на Кинопоиске — 7.7.

Фредрик Бакман — «Вторая жизнь Уве»

По началу кажется, что это история об одиноком старике Уве, который только и делает, что брюзжит — на соседей, продавцов в магазине или «чинуш», как он называет чиновников. Но постепенно Уве открывается с новой стороны: не так давно у него умерла любимая жена, а смысла жить без нее он не видит. Однако свести счеты с жизнью не так-то просто: мешает то одно, то другое, — и все из-за новых соседей!

Экранизация шведского бестселлера получилась такой же трагикомичной, как и книга, завоевав признание зрителей. Рейтинг на Кинопоиске — 8.0.

Гиллиан Флинн — «Исчезнувшая»

Закрученный детектив о семейных тайнах с двумя рассказчиками, каждый из которых что-то недоговаривает. На пятую годовщину свадьбы Эми пропадает, а ее муж Ник становится главным подозреваемым в деле о её исчезновении.

Книга о семейных тайнах стала сенсацией, фильм по ней с Беном Аффлеком и Розамундой Пайк тоже получил одобрение у аудитории. Рейтинг на Кинопоиске — 8.0.

Алексей Сальников — «Петровы в гриппе и вокруг него»

Действие происходит в предновогоднем Екатеринбурге. В центре сюжета — казалось бы, обычная семья Петровых. Петров — автослесарь, Петрова работает в библиотеке, Петров-младший учится в школе. Все они заболевают гриппом, и их жизнь наполняется фантастикой и безумием.

Картина вышла в прокат 9 сентября. Фильм участвовал в главном конкурсе 74-го Каннского кинофестиваля и вошёл в программу Лондонского международного кинофестиваля.

Фрэнк Герберт — «Дюна»

По закрученности сюжет «Дюны» не уступает даже «Игре престолов». Здесь и война семей за власть, и шпионаж, и предательство. Все это на фоне пустынной планеты Арракис с гигантскими червями, нехваткой воды и самым ценным ресурсом во вселенной — меланжем. Фантастический роман написан ещё в 1960-х, однако в нем поднимаются актуальные и сегодня темы политики, религии, философии и экологии.

Экранизация выходит в России 16 сентября. Фильм с Тимоти Шаламе, Джейсоном Момоа и Зендаей уже называют самым ожидаемым фильмом года.



