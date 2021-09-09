Сентябрьские заботы дачников: что нужно успеть сделать в огороде

Каждый погожий денек нужно использовать с толком. Можно набросать список неотложных работ и с удовольствием вычеркивать выполненные пункты, наблюдая, как истомленные жарой растения готовятся погрузиться в зимний сон.

В ОГОРОДЕ. После завершения вегетации удаляют из теплиц отплодоносившие растения. Стены, стекла и все деревянные поверхности дезинфицируют, верхний слой почвы (3 — 4 см) снимают, выносят и заменяют свежим.

Пленку и нетканый материал моют и просушивают.

Для лучшей перезимовки в конце месяца подкармливают все многолетние огородные культуры фосфорно-калийными удобрениями. Через несколько дней после этого срезают их надземные части. Рыхлят почву, окучивают кусты.

После 25 сентября (примерно за 5 — 6 недель до наступления устойчивых холодов) приступают к высадке чеснока.

Убирают все корнеплодные культуры и картофель.

Как только заморозок тронет листья, собирают тыквы и кабачки.

До сильных морозов срезают капусту засолочных сортов.

По мере освобождения грядки очищают от растительных остатков и перекапывают. Если нет цели выморозить личинок вредителей, то можно обойтись поверхностным рыхлением.

На освобожденные от сорняков гряды вносят удобрения с низким содержанием азота. Подойдет зола (из расчета 1 стакан на 1 кв. м) или суперфосфат по 40 — 50 г на 1 кв. м. Почву с рассыпанным удобрением перекапывают, стараясь не разбивать комки. Так земля лучше промерзнет зимой и быстрее прогреется с началом весны.

В САДУ. После уборки урожая ягодные кусты подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.

Отделяют от маточных кустов отводки крыжовника и смородины.

После жаркого и сухого лета деревьям требуется обильный влагозарядковый полив. Почва под ними должна промокнуть на 1 — 1,5 м. Для этого молодым деревцам в среднем нужно 40 л воды, взрослым деревьям — 50 — 70 л, а крупномерам — более 100 л. Важно помнить, что такой полив можно осуществлять только после того, как с деревьев облетела большая часть листвы.

Осматривают кусты, деревья и ягодники, удаляют все засохшие, больные, поврежденные побеги.

Заранее (за две недели) готовят ямы и питательную почвосмесь для саженцев, чтобы не пришлось второпях прикапывать их куда попало.

Проводят санитарную обрезку деревьев.

В ЦВЕТНИКЕ. Подготавливают гряды в солнечном месте с рыхлой питательной почвой и высаживают луковичные.

Разделяют и пересаживают зимующие многолетники.

Собирают семена однолетников.

Вносят осенние удобрения. Осенью многолетники нуждаются в калии, фосфоре и магнии. Хорошим вариантом станет раствор из 25 г суперфосфата, 1,5 столовые ложки калимагнезии и 2,5 г борной кислоты на 10 л воды.

Выкапывают и убирают на хранение луковицы и клубнелуковицы цветов (канны, георгины, гладиолусы, бегонии). Делают это в сухую погоду, сразу сортируя, обрабатывая от болезней и убирая в подпол или холодильник на хранение.

Контейнерные растения заносят в дом или отправляют на покой в прохладное темное помещение.

Обрезают лианы (клематисы, жимолость каприфоль и другие вьющиеся растения).

До холодов газонную траву необходимо последний раз постричь, растительные остатки убрать, сорняки удалить, а в случае засухи продолжать поливать не реже раза в неделю. В сентябре газон удобряют двойным суперфосфатом из расчета 50 — 70 г на 1 кв. м и сульфатом калия из расчета 20 — 30 г на 1 кв. м. Также в сухую погоду нужно провести аэрацию специальными граблями или обычными садовыми вилами. Прокалывают газон на глубину 10 — 15 см через каждые 30 см.

И это еще не все — сентябрь не является заключительным месяцем садово-огородных работ. Впереди еще немало трудов.