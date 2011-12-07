Инклюзивное образование должно начинаться с детского сада

Школа уникальна тем, что с 2016 года в рамках федерального социального проекта «На урок - вместе» в ней образованы классы инклюзивного образования, когда дети независимо от их физических, интеллектуальных и иных особенностей обучаются вместе со своими сверстниками. И если два года назад в школе был лишь один ресурсный класс, то сейчас таких классов пять. Именно в них обучаются 16 ребят с ограниченными возможностями здоровья - школа принимает детей с расстройством аутического спектра, задержкой психического развития, нарушением речи и интеллекта.Для того чтобы ребята могли учиться вместе, была проведена большая работа, рассказала директор школы №156 Марина Хоменко. Во-первых, создание ресурсных классов потребовало переоборудования кабинетов. Во-вторых, процесс обучения детей с ОВЗ потребовал повышения квалификации педагогического состава, привлечения тьюторов - педагогов, сопровождающих особенных детей в школе. Кроме того, была оборудована ресурсная комната, которая помогает проводить индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ как в учебное, так и в неучебное время и заниматься с детьми дошкольного возраста. Все это стало возможным благодаря сотрудничеству школы с региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива» и партнеру проекта «На урок - вместе» в Казани - некоммерческой организации «Городской центр образования». Конечно, не обошлось без привлечения спонсорской помощи, которую оказал крупный торговый центр города. После торжественного открытия ресурсной комнаты всех присутствующих на мероприятии - директоров школ, представителей управления образования исполкома Казани, общественных организаций и СМИ, родителей - пригласили на уроки доброты и параспорта, чтобы наглядно показать работу тьюторов и педагогов этой школы. Урок параспорта для учащихся начальной школы провел Алексей Завалишин. Передвигающийся на электроколяске пятикратный чемпион Татарстана по бочче и кандидат в мастера по параспорту рассказал школьникам о правилах игры с необычным мячом и о том, что, несмотря на свои ограниченные возможности, достичь успеха можно в любой области. Так, Алексей Завалишин регулярно ездит на международные соревнования и, несмотря на свой молодой возраст, побывал во многих странах. На уроке доброты волонтеры с ограниченными возможностями здоровья также выступили в роли педагогов - вместе с обычными детьми они смастерили коллаж из бумажных человечков. Большой интерес у всех вызвало посещение ресурсной комнаты и игровой зоны холла, в которых нашлось место и для тактильной и звуковой зоны, и для световых панелей, и для логических заданий, и для игр на развитие мелкой моторики рук и ориентации в пространстве. «Дети приходят утром с разным настроением. Кому-то сложно находиться в классе вместе с другими детьми, в этом случае можно прийти сюда, - рассказала заместитель директора по учебной работе Венера Садикова. - Многие ребята с ОВЗ любят бывать здесь на переменах. Процесс обучения таких детей особенный и требует большей чуткости и внимательности от педагогов и тьюторов. К ним применяется другой критерий оценивания, увеличивается время выполнения заданий, да и число учеников в классе сравнительно меньше, чем в обычном».Асхат Рамазанов, папа одного из особенных учеников, рассказал, что его сыну-первокласснику очень нравится учиться в этой школе. Рамазановы узнали об этой школе случайно и с тех пор ни разу не пожалели о своем выборе: социальная адаптация сына проходит хорошо, у него появились друзья. Конечно, наше общество только начинает привыкать к тому, что рядом с обычными людьми могут находиться и люди с ОВЗ. Итог мероприятия подвела руководитель Городского центра образования Валентина Парубина: «Пока ресурсные классы существуют в пяти школах нашего города. В своей работе мы каждый день убеждаемся, что инклюзивное образование - это стимул не только для развития особенных детей, но и для развития всего школьного коллектива. То, что такие ребята не изолируются в отдельные специальные школы, а обучаются вместе с обычными детьми, позволяет им успешно пройти процесс социализации в обществе. Но и обычные ребята тоже получают очень много от такого совместного учебного процесса. Они учатся жить рядом с такими детьми, учатся сочувствию, сопереживанию, гуманизму - тому, чего так не хватает в современной жизни. Обучая детей в инклюзии, мы сможем избежать подросткового насилия и агрессии в будущем по отношению друг к другу.Но работа эта должна начинаться с 3 - 4-летнего возраста, поэтому в наших планах создание экспериментальных групп детского сада».