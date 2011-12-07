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В 2018 году в Татарстане появились шесть новых школ

Школы открылись в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, и Буинском районе РТ.
Шесть новых школ рассчитаны на 5 372 места. В Казани новые школы открылись по улице Минская – на 1224 места, в ЖК «Салават Купере» – на 1 224 места, в ЖК «Светлая долина» – на 800 мест.До конца года планируется открыть еще одну новую школу. Она будет расположена в Алькеевском районе. 
КВ
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