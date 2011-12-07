В Казани проходит подготовка к региональному этапу чемпионата «Абилимпикс-2018»

Подготовка к национальному чемпионату идет по 25 компетенциям. Оттачивать профессиональное мастерство конкурсантам помогают 125 опытных экспертов. Перед соревнованиями они прошли мощную подготовку и итоговую аттестацию.Участники начали подготовку еще в апреле. Прошли теоретический курс, сейчас - практический этап.Никита Абрамов - второкурсник Казанского торгово-экономического техникума. С детства у него нет слуха, но зато золотые руки и необычайно развитое обоняние. На чемпионате студент выступит в компетенции «Ресторанный сервис». Никита с закрытыми глазами может приготовить капучино, латте.«Я мечтаю открыть свой ресторан, мне нравится готовить для людей, поэтому и решил принять участие в «Абилимпиксе». И хотя мои соперники сильные, я уверен в своей победе», - поделился впечатлениями Никита Абрамов.Еще один участник Артур Кислов учится на технолога, однако на чемпионате проявит себя в компетенции «Обработка текста». «Чтобы победить, нужно много трудиться. Да, сложно совмещать учебу по специальности и совершенно новую для меня компетенцию. Но я настолько люблю работать на компьютере, что усталость уходит на второй план», - рассказывает Артур Кислов.Наряду со студентами в чемпионате примут участие школьники и уже состоявшиеся специалисты в своих сферах. В предыдущие годы конкурсанты сражались в равных условиях, в этот раз организаторы поделили участников по категориям.Победители регионального этапа встретятся 22 ноября в Москве с конкурсантами из других регионов страны, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Лучших ждут дипломы, медали и овации, но все же главная награда - возможность получить интересную работу. По правилам в этом году оценивать конкурсантов будут потенциальные работодатели.