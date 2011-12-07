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Медики Татарстана констатировали еще два случая смерти от COVID-19

Оба татарстанца были госпитализированы с внебольничной вирусной пневмонией.

В Татарстане зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По информации штаба, с признаками внебольничной двусторонней пневмонии в РКИБ и Тукаевскую ЦРБ были госпитализированы жители республики в возрасте 74 и 75 лет соответственно. У мужчины выявили ряд хронических заболеваний. А проводимое лечение у женщины не увенчалось успехом. Оба пациента скончались.

Причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы и в результате лабораторного исследования.  

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