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На татарстанца возбудили уголовное дело за незаконное подключение к нефтепроводу

Стоимость ущерба составила более 250 тысяч рублей.

Суд Татарстана накажет 47-летнего мужчину за самовольное подключение к магистральному нефтепроводу и за приведение их в негодность. Об этом передает пресс-служба СК РФ по РТ.

Повреждение нефтепровода татарстанец совершил в марте этого года, когда сделал несанкционированную врезку в магистральный трубопровод «Холмогоры — Клин». Он расположен неподалеку от села Карповка Пестречинского района РТ.  Из-за этого появился риск возникновения аварийной ситуации.

Сообщается, что стоимость ущерба для АО «Транснефть-Прикамье» составила более 250 тысяч рублей. Свою вину подозреваемый полностью признал. Мужчину заключили под стражу. 

КВ
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