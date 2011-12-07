На татарстанца возбудили уголовное дело за незаконное подключение к нефтепроводу

Суд Татарстана накажет 47-летнего мужчину за самовольное подключение к магистральному нефтепроводу и за приведение их в негодность. Об этом передает пресс-служба СК РФ по РТ.

Повреждение нефтепровода татарстанец совершил в марте этого года, когда сделал несанкционированную врезку в магистральный трубопровод «Холмогоры — Клин». Он расположен неподалеку от села Карповка Пестречинского района РТ. Из-за этого появился риск возникновения аварийной ситуации.

Сообщается, что стоимость ущерба для АО «Транснефть-Прикамье» составила более 250 тысяч рублей. Свою вину подозреваемый полностью признал. Мужчину заключили под стражу.