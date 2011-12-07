В Татарстане на этой неделе ожидается потепление до +19˚

Синоптики Татарстана сообщили о сохранении влияния антициклона с теплой погодой.

С 13 по 15 октября в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Минимальная температура воздуха ночью в эти сутки составит +4...+9˚, а максимальная температура воздуха днем достигнет +18˚.

В четверг возможен слабый дождь, а воздух днем прогреется до +14...+19 градусов. 16 – 17 октября ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди.