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В Татарстане на этой неделе ожидается потепление до +19˚

Также возможен дождь.

Синоптики Татарстана сообщили о сохранении влияния антициклона с теплой погодой.

С 13 по 15 октября в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Минимальная температура воздуха ночью в эти сутки составит +4...+9˚, а максимальная температура воздуха днем достигнет +18˚. 

В четверг возможен слабый дождь, а воздух днем прогреется до +14...+19 градусов. 16 – 17 октября ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. 

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