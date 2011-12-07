В Набережных Челнах завершился капремонт молодежного центра «Шатлык»

В Набережных Челнах после капремонта откроется молодежный центр «Шатлык», сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

Работы велись в учреждении с 2018 года. На ремонт было потрачено 70,7 млн рублей из бюджета РТ.

В здании обновили фасад, входную группу, заменили инженерные системы, окна, также установили новые двери и витражные перегородки. Отремонтирован зал «Премьер» на 180 мест, организовали event-мастерские «Технологии событий», студию вокала и звукозаписи.

Также в здании центра появилась гостиная «Дуспочмак» со свободной библиотекой. В центре оборудовали коворкинг-зал, где планируют проводить киносеансы.