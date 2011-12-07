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В Татарстане прогнозируются аномальные морозы к концу недели

Столбики термометров упадут до -10…-13 градусов.

В Татарстане к концу недели прогнозируются аномальные морозы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

«К концу недели будет похолодание в ряде регионов, на всей Волге и Урале», — заметил собеседник агентства.

Так, по прогнозам синоптиков, в четверг, воскресенье и понедельник в Казани ожидается похолодание до -10…-13 градусов.

«Снега пока нет, так как высокое атмосферное давление. На большей части европейской территории России установился устойчивый антициклональный режим. Но жаловаться пока что рано, снежный покров устанавливается, согласно наблюдениям, позднее», — также уточнил Вильфанд.

КВ
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