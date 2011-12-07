В Татарстане зарегистрировано 59 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них два случая — завозные, 57 — контактные. 10 человек госпитализировано, 49 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении.

Один из заболевших — несовершеннолетний. Пятерым — от 18 до 30 лет, 19 — от 30 до 50 лет, по 14 человек — из возрастных категорий от 50 до 60 лет и от 60 до 70 лет, шестерым — от 70 до 80 лет.

В Казани выявили 40 новых случаев заражения, три случая — в Зеленодольском районе, по два случая — в Елабужском, Нижнекамском, Нурлатском и Тукаевском районах, по одному случаю — в Набережных Челнах, Верхнеуслонском, Высокогорском, Кайбицком, Лаишевском и Сармановском районах.

Всего, по данным на 12 ноября, в Татарстане зарегистрировано 9044 случая COVID-19. За весь период выздоровели 7979 человек (+46 за сутки).